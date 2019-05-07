S-400'lerde önemli gelişme! Askerlerin eğitimi başlıyor
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak Türk askerlerinin bu ay sonunda Rusya'daki askeri üste eğitime başlayacağı öğrenildi.07 Mayıs 2019 Salı 07:41
Rus haber ajansı TASS'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak Türk askerlerinin eğitimine bu ay sonunda Rusya'daki bir askeri üste başlanacak.
5 ay sürecek
TASS'a bilgi veren kaynaklara göre S-400 sistemini kullanacak 100 kadar Türk askeri eğitim alacak. Eğitim yaklaşık 5 ay sürecek.
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