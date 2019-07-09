Bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor! S-400'ler yola çıktı!

Dün Bosna Hersek ziyareti öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin teslimatı konusunda bir sorun olmadığını söylerken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi gönderilmesini içeren anlaşmanın, uygulama aşamasında olduğunu duyurdu. Peskov söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğuna ilişkin ise net bilgi vermedi. Geçtiğimiz Pazar günü hava ve füze savunma sistemlerinin 2 kargo uçağına yükleneceği duyurulmuştu. Türkiye'ye gelecek S-400'leri taşıyan uçakların, Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden kalkış yaptığı iddia edildi.

S-400'ler havalandı

Perşembe günü S-400'lerin güvenlik nedeniyle Tver'deki askeri üsse alındığını bildirdi. Geçtiğimiz Pazar günü saat 15:30 itibari ile iki büyük uçağa lojistik taşıması yapılan S-400'lerin dün gece 21:00'da lojistik taşıması tamamladı. Rus askeri ve siyasi kaynaklar, uçakların Ankara'dan gelecek talimatla harekete hazır olacağını belirttiler. Tver üssünden havalandığı iddia edilen S-400'lerin bugün gelmesi planlanıyor.

S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de Pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getirileceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Kaynak: Habertürk