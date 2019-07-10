0553 313 94 23

"S-400'ler Türkiye için bir zarurettir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "S-400'ler Türkiye için bir aciliyettir, bir zarurettir. Türkiye bunları almıştır, bu iş bitmiştir"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
"S-400'ler Türkiye için bir zarurettir"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "S-400'ler Türkiye için bir aciliyettir, bir zarurettir. Türkiye bunları almıştır, bu iş bitmiştir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünün Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerine ilişkin son açıklamasına tepki gösteren Destici, "ABD'nin Türkiye'ye habire aba altından sopa göstermesinden gına geldi. ABD'yi bu tehdit dilini terk etmeye davet ediyorum. Eğer konuşulacak bir şey varsa bu, iki devlet arasında oturulur konuşulur. Ama barbarca, haydutça, Türkiye gibi Amerika'dan kat kat fazla geçmişe, tarih birikimine, devlet geleneğine sahip olan bir ülkeye, bir millete parmak sallamak kimsenin haddi değildir." diye konuştu.

Destici, "S-400'ler Türkiye için bir aciliyettir, bir zarurettir. Türkiye bunları almıştır, bu iş bitmiştir." ifadesini kullandı.

Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili tartışmalara da değinen Destici, sadece Güney Kıbrıs Rum Kesiminin muhatap alınarak adada çözüm bulunamayacağını, adaya huzur ve barışın gelmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlaka denklemin içinde yer alması gerektiğini vurguladı.

- "İşçiler için bayram, hak ettikleri ücreti aldıklarında olur"

Mustafa Destici, hükümetle işçi sendikaları arasındaki zam görüşmelerine ilişkin ise Türk-İş'in yaptığı teklifin "makul ve kabul edilebilir" olduğunu ifade ederek, "Herkesin elini vicdanına koyması lazım. İnşallah bir ortak noktada buluşulacaktır diye umut ediyorum. İşçiler için bayram, hak ettikleri ücreti aldıklarında olur." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. S-400

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özlü “Bilgi ve teknoloji üreteceğiz”
    1. Başkan Özlü “Bilgi ve teknoloji..
    2. Vahşet! Düğüne bir gün kala gelini..
    3. İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı..
    4. Amasya’da samanlık yangını: 10 ton..
    5. Manavgat’ta TOKİ izdihamı
    6. "10 gün içinde mali tabloyu sunma..
    7. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca..
    8. DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası
    9. Aliağa Belediyesinden vergi..
    10. Feyzioğlu’ndan 'Yargı Reformu Paketi'..
    11. HDP'li vekil tam 1 yıl sonra yemin etti!
    12. İdrar yolundaki enfeksiyonlarla..
    13. Adıyaman'da milattan sonra 6'ncı..
    14. IKBY Başbakanı Barzani'den ilk..
    15. Alman bilim insanlarından Marmara..
    16. Zırhlı birlikler davasında sanıklara..
    17. Tokyo olimpiyat madalyaları geri..
    18. Kaynanasını kanlı bezle tehdit edip 9..
    19. ’Aynalı Gölü’ne 20 bin sazan yavrusu
    20. Jandarmadan Yatağan’da esrar ve tarihi..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"