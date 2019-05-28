0553 313 94 23

S-400'ler için ikinci alternatif: Ayaş

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği S-400 bataryalarının önümüzdeki ay Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bataryalar için ilk olarak Akıncı Üssü düşünülse de hakim konumu nedeniyle Ayaş ilçesinin de askeri uzmanlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

28 Mayıs 2019 Salı 07:54
S-400'ler için ikinci alternatif: Ayaş

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sisteminin satın alınmasına ilişkin takvim işlemeye devam ediyor.

İlk olarak Temmuz'da teslim edileceği açıklanan S-400'lerin Rusya tarafından yapılan açıklamayla Haziran'a çekilmesi, Ankara'daki çalışmaları da hızlandırdı.

Eğitimler devam ediyor

Türkiye'nin satın alacağı 2 sistemde 4 bataryanın olacağı ve her bir bataryanın 9 adet fırlatma aracını kapsayan bir satın alma yapacağı, her sistemde 72 olmak üzere toplam 144 füzenin, yedek olarak ise 48 adet füzenin ülkemize geleceği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan bir grup asker, S-400 eğitimi için Rusya'ya gitmişti.

Bataryaların nereye konacağı netleşmedi

Türk askeri heyetinin Rusya'daki eğitimleri devam ederken, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir heyetin de 'bataryaların nereye konulabileceği' üzerindeki çalışmaları sürüyor.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, S-400'lerin Türkiye'nin farklı yerlerine konuşlanması düşünülse de öncelikle bataryaların Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Bataryalardan birinin başkente konuşlanmasına kesin gözüyle bakılırken, bu noktanın Akıncı Üssü olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu.

Askeri yetkililerin Akıncı'ya alternatif olarak farklı çalışmalar yaptıkları ve Ayaş ilçesinin de bu kapsamda öne çıktığı öğrenildi.

Ayaş, 910 metre yükseklikle Ankara'nın en yüksek ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlçede bulunan Doğatepe bölgesinin S-400 bataryalarının konuşlanması için incelendiği ve konuyla ilgili raporun önümüzdeki günlerde tamamlanacağı kaydedildi. (Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 07:54
  1. Ankara
  2. S-400 hava savunma sistemi
  3. Ayaş
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Milli Savunma Bakanlığı
  6. S-400

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜBİTAK'a 5 personel alınacak
    1. TÜBİTAK'a 5 personel alınacak
    2. Güneşin fazlası da azıda kansere yol..
    3. TİKA'dan Brezilya'daki Afrikalı..
    4. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    5. Kara yollarında durum
    6. FETÖ'nün TSK yapılanması..
    7. CHP sandıkları kendi merkezinde açmak..
    8. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye..
    9. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    10. Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY..
    11. S-400'ler için ikinci alternatif!
    12. Adana merkezli 18 ilde FETÖ’ye ağır..
    13. Aydınlı miniklerden anlamlı hareket
    14. ADÜ kütüphane veri tabanı eğitimleri..
    15. AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    16. Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye..
    17. Adana merkezli 17 ilde FETÖ..
    18. İstanbul'da birçok ilçede düğmeye..
    19. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Avrupa..
    20. İstanbul'da köprüler, Azerbaycan..
    21. Denizli merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
    22. Bağdat'ta Yeşil Bölge haziranda..
    23. İngiltere’de zafer Birexit Partisi'nin
    24. İzmir'de darp cinayeti
    25. Düzce'de fındık fabrikasında yangın
    26. Önüne geleni bıçaklı saldırı
    27. 28.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Fikret Orman, Beşiktaş balonuyla..
    29. Japonya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16..
    30. Kar maskeli soyguncular tutuklandı
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız