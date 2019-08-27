S-400 hava savunma sisteminde ikinci sevkiyat başladı
S-400 hava savunma sisteminin ikinci bataryasının parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya indi.
27 Ağustos 2019 Salı 12:48
S-400 hava savunma sisteminin ikinci bataryasının parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya indi.
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:48
YORUM YAZ