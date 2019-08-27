S-400 hava savunma sisteminde ikinci sevkiyat başladı S-400 hava savunma sisteminin ikinci bataryasının parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya indi.

S-400 hava savunma sisteminin ikinci bataryasının parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı Ankara'ya indi. Ayrıntılar geliyor...

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