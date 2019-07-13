0553 313 94 23

"S-400, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir"

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran:- "(S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi) Bu, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. İktidarıyla muhalefetiyle herkesin etrafında birleşmesi gereken bir konudur" - "Washington'daki bazı çevreler Türkiye'nin, hem S-400 hem de F-35'ler gibi iki stratejik silahı elinde bulundurmasını istemiyorlar"- "Eğer Washington, yaptırım ve Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını görmezden gelen bir yaklaşım benimserse bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde çok derin bir krize karşılık geleceğini, hatta NATO içerisinde bir krize karşılık geleceğini görüyoruz"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
"S-400, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılından birkaç gün önce S-400'lerin teslimatının gerçekleşmesini anlamlı bir tesadüf olarak niteleyerek, "Bu (S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi), Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. İktidarıyla muhalefetiyle herkesin etrafında birleşmesi gereken bir konudur." dedi.

Duran, AA muhabirinin soruları üzerine, S-400 ve Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

S-400'lerin Türkiye'nin hava savunması ile ilgili karar verdiği stratejik bir silah olduğunu belirten Duran, Washington'dan gelen tehditlere rağmen Ankara'nın bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini anlattı.

Burhanettin Duran, S-400'lerin sevkiyatının beklenildiği gibi dün itibarıyla başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra top Washington'da. Bu zamana kadar söyledikleri tavırlardan hangisini yapacaklar, F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarırlar mı ya da yaptırım yaparlar mı ya da Başkan Trump bu yaptırımları engelleyerek Türkiye'ye bir muafiyet sağlayabilir mi? Bunları göreceğiz. Eğer Washington, yaptırımları ve Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını görmezden gelen bir yaklaşım benimserse bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde çok derin bir krize karşılık geleceğini, hatta NATO içerisinde bir krize karşılık geleceğini görüyoruz. Şimdi Washington'daki Türkiye politikasını belirleyenlerin vizyonlarını, stratejilerini gösterme zamanı."

Türkiye'nin, YPG'ye askeri destek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i iade edilmemesi, Halkbank davası gibi konularda yürüttüğü olağanüstü diplomatik çabayla Amerika ile gerginlikleri yönetmeye çalıştığını belirten Duran, Türkiye'nin bu yapıcı yaklaşımına ABD tarafının aynı şekilde cevap vermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çeşitli zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek bu gerginlikleri aşmaya çalıştığını hatırlatan Duran, "Bütün bu yapılan diplomasiden sonra eğer tercih ABD açısından Türkiye'yi rahatsız edecek bir düzlemde olursa Türkiye de milli çıkarları doğrultusunda kararını verir." dedi.

- "Bu yine iki ülkenin bir araya gelerek çözebileceği bir konudur"

Türkiye'nin F-35'lerin verilmemesi ve S-400 meselesinde derdini anlatamadığı yönündeki eleştirilere katılmadığını ifade eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin S-400'leri alma kararı yeni ve sürpriz bir şey değil. Bu 2017'den beri olan bir süreç. ABD'liler önce bu durumu önemsemediler ve sonra tabiri caizse tutuştular, baskılamaya çalıştılar. Ama ne patriotların bize satılması için olumlu gelişme sağladılar ne de S-400'ler F-35'lerin sistemiyle ilgili güvenlik problemi oluşturuyor mu konusunda bir komite oluşturmakta çabuk davrandılar. Bu hala iki ülkenin bir araya gelerek çözebileceği bir konudur. Benim anladığım kadarıyla Washington'daki bazı çevreler Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35'ler gibi iki stratejik silahı elinde bulundurmasını istemiyorlar. Türkiye kendi güvenliğini sağlama konusunda kararlı duruyor. F-35'ler olmasa, Türkiye yeni nesil savaş uçaklarını başka şekilde temin edecek, ya kendisi geliştirecek ya da çeşitli seçeneklerin peşinde olacaktır."

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, konunun Türkiye'nin milli güvenlik meselesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"S-400'lerin alımı Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji rekabetinde elini güçlendirecektir. İktidarıyla muhalefetiyle herkesin etrafında birleşmesi gereken bir konudur. Gün bugündür. Ben 15 Temmuz'un 3. yılından birkaç gün önce S-400'lerin teslimatının gerçekleşmesini anlamlı bir tesadüf olarak görüyorum. Bunun milletçe ortakça tepki koymamız ve dayanışma içerisinde olmamız gereken bir an olduğu kanaatindeyim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
  1. S400 füze hava savunma sistemi
  2. SETA Genel Koordinatörü Prof. D.r Burhanettin Duran
  3. Türkiye- ABD ilişkileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye S-400’leri ne kadara satın aldı? Türkiye S400'lere ne kadar para ödedi?
    1. Türkiye S-400’leri ne kadara satın..
    2. Rodrigues: “Şampiyon olmak için..
    3. Başkan Ensari’den ‘15 Temmuz’ mesajı
    4. "S-400, Türkiye'nin milli güvenlik..
    5. Nurdağı’da 15 Temmuz etkinlikleri..
    6. Uluslararası öğrenciler Ankara..
    7. Sason’da çöp konteynerleri dezenfekte..
    8. AK Parti'den Fetullah Gülen açıklaması!
    9. Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz..
    10. Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı..
    11. Ateşle oyunu evi yaktı
    12. Deniz İş Kanunu Çalıştayı..
    13. Diş sağlığında kemik kaybı oluşmadan..
    14. Aksu: “Hala ilk günkü gibi öfkeliyiz”
    15. Namluda unutulan mermi, komiser..
    16. Pençe 2 harekatından nefes kesen..
    17. Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü
    18. Babalık sevincine kalbi dayanmadı!..
    19. GÜNCELLEME - Nepal'de sel ve toprak..
    20. Hortum dehşeti güvenlik kamerasında
    21. Türkiye'den Somali'deki terör..
    22. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı..
    23. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
    24. Ardahan’da çevreyi koruma farkındalığı..
    25. Samsunspor, Başakşehir’den Atabey..
    26. Van’daki göl ve göletlere 250 bin..
    27. Alanyalı mimar motosiklet kazasında..
    28. FIFA'dan Türk kulübüne flaş transfer..
    29. Uluslararası İlişkiler Uzmanından..
    30. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da