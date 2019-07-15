S-400 teslimatında 9. uçak Ankara’ya indi
Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9.15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50
Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9. uçak Ankara’ya iniş yaptı.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında RA-76846 kodlu 9. İlyuşin kargo uçağı, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. 12 Temmuz’da başlayan sevkiyatın 4. gününde toplamda 9 uçak Türkiye’ye geldi. Getirilen malzemelerin askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ