S-400 teslimatında 9. uçak Ankara’ya indi Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9.

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9. uçak Ankara’ya iniş yaptı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında RA-76846 kodlu 9. İlyuşin kargo uçağı, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. 12 Temmuz’da başlayan sevkiyatın 4. gününde toplamda 9 uçak Türkiye’ye geldi. Getirilen malzemelerin askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.

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