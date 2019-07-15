S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi Rusya’dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin Türkiye’ye teslimatı sürüyor.

Rusya’dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin Türkiye’ye teslimatı sürüyor. Bugün sekizinci kargo uçağı Ankara’ya iniş yaptı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçak bugün Ankara’ya indi. 12 Temmuz’da başlayan sevkiyatın 4. gününde toplamda sekiz uçak Türkiye’ye gelmiş oldu. Sabah saatlerinde Ankara Mürted Hava Üssü’ne iniş yapan uçaktaki malzemelerin askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.

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