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S-400 teslimatında 14. uçak Mürted Hava Üssü’ne indi

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin sevkiyatının altıncı gününde 14.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12
S-400 teslimatında 14. uçak Mürted Hava Üssü’ne indi

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin sevkiyatının altıncı gününde 14. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi.


Rusya’dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk beş gününde toplam 12 uçak Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada teslimatın altıncı gününde 14. uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12
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