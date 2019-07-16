0553 313 94 23

ABD’den üst düzey heyet Türkiye’ye geliyor

Rusya'dan satın alınan S-400’lerin Ankara’ya sevkiyatı sürerken ABD’den üst düzey bir heyetin bu hafta Türkiye’ye geleceği bildirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 08:11
ABD’den üst düzey heyet Türkiye’ye geliyor

ABD ve Türkiye’yi krizin eşiğine getiren S-400 hava savunma sistemlerinin Ankara’ya sevkiyatı sürerken, ABD’den üst düzey bir heyetin bu hafta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Asker ve sivillerden oluşan heyetin, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. S-400 sevkiyatı sonrası ABD tarafından Türkiye’ye ilk ziyaret olması sebebiyle önem taşıyan kritik görüşmede; S-400 sevkiyat süreci, F-35 programı, muhtemel CAATSA yaptırımları ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Son günlerde TSK’nın Suriye sınırındaki hareketliliği ve sınır hattına askeri sevkiyatı dikkat çekerken, Ankara’ya gelecek ABD’li üst düzey heyetin S-400’ün yanı sıra Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlan ‘güvenli bölge’ konusunda da temaslarda bulunması bekleniyor. Bu arada dün de Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Türkiye’deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı. Güvenlik tedbirleri altında ilçe merkezinden geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.

Mıke Pompeo: Müeyyide olabilir

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatının başlamasının ardından gözler ABD’nin atacağı adımlara çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Kanunu’na (CAATSA) atıfta bulunarak “Kanunlar müeyyide uygulamayı gerektiriyor” dedi. Washington Post gazetesine konuşan Pompeo, Türkiye’ye S-400 teslimatını incelediklerini belirterek “Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve eminim ki, kanuna biz ve Başkan Trump da uyacak” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:11
  1. Şanlıurfa
  2. Ankara
  3. abd
  4. Türkiye
  5. S-400 hava savunma sistemleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Validen ’Bayrak’ vurgulu 15 Temmuz konuşması: “Çünkü bizler buradayız, buradayız, buradayız”
    1. Validen ’Bayrak’ vurgulu 15 Temmuz..
    2. S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret
    3. Kars’ta intihar etmek isteyen kız..
    4. S-400 sevkiyatında 10. uçak da..
    5. Fabrikadaki yangın paniğe yol açtı
    6. Aydın Genç Kızılay, Bosna’da katliamı..
    7. Aydın Veterinerler Odası Başkanı Şahin..
    8. Bayburt’ta 15 Temmuz 3. yılında anıldı
    9. 16.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. İspanya’dan AB’ye Türkiye uyarısı!
    11. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    12. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    13. S-400 sevkiyatı kapsamında 10'uncu..
    14. Almanya'nın tarihi meydanında dikkat..
    15. Çok sert tepki: Trump azledilmeli!
    16. ABD'de ırkçılık tartışmaları... 'Trump..
    17. ABD'den Cemal Kaşıkçı çağrısı.....
    18. Bugüne dikkat! Karadeniz için önemli..
    19. Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
    20. Trump, Esper'in Savunma Bakanı..
    21. Pendik'te trafik kazası: 1 ölü
    22. 'FETÖ'nün akamete uğratılmasını..
    23. ABD'li gazeteci Pentagon'u böyle..
    24. Morityus, İngiltere'nin kontrolündeki..
    25. Demokrat kadın vekillerden Trump'a..
    26. Cezayir'den Mısır'a "hava köprüsü"..
    27. Dünya Bankası açıkladı! Türkiye..
    28. Günün en acı haberi... Hakkari'de 1..
    29. GÜNCELLEME - Adana'da metil alkolden..
    30. ABD Temsilciler Meclisinden Suudi..
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    AB'den skandal Türkiye kararı! Yaptırım onaylandı
    AB'den skandal Türkiye kararı! Yaptırım onaylandı