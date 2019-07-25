S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı
Millî Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 20:40
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara'ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.
YORUM YAZ