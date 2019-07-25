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S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı:- "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikali tamamlanmıştır"

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara'ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. S-400

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