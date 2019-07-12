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S-400 sevkiyatını işte o uçak yaptı: RA-76363

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemeleri Ankara’ya getirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:32
S-400 sevkiyatını işte o uçak yaptı: RA-76363

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemeleri Ankara’ya getirildi.


Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren Antonov RA-76363 kodlu uçak, Ankara Mürted Askeri Havaalanı’na iniş yaptı. 12 Temmuz tarihinden itibaren S-400 hava savunma sistemi parçaları böylece Türkiye’ye gelmeye başladı.


Savunma Sanayii Başkanlığı konu ile ilgili, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:32
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