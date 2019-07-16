S-400 sevkiyatında yeni gelişme! 12. uçak da geldi Milli Savunma Bakanlığınca S-400 hava savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 12. uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 12'nci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi. Gelen 12. uçak, S-400 sevkiyatının 5. günündeki 3. uçak oldu. Hangarlara taşınacak Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak. Bu kapsamda 12'nci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

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