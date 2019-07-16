S-400 sevkiyatında 11. uçak Mürted’e indi Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin sevkiyatının beşinci gününde 11.

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin sevkiyatının beşinci gününde 11. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi.

Rusya S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk dört gününde toplamda dokuz uçak Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak teslimatın beşinci gününde 11. uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

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