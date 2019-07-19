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"S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı: -"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor"

19 Temmuz 2019 Cuma 10:35
"S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:35
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemeleri

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