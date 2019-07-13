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"S-400 savunma sistemi alımı zorunluluk"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü- Akar, ABD Savunma Bakanı Esper'e Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti- Akar-Esper görüşmesinde, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda gelecek hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara'ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:08
"S-400 savunma sistemi alımı zorunluluk"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'e, Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye'de son dönemde yaşanan güvenlik konularının ele alındığı aktarıldı.

Akar'ın, muhatabına, "Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiği" mesajını ilettiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akar, F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin projenin ortağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda, NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu da aktardı."

Akar'ın, Türkiye'nin duruşunun değişmediğini, görüşme sırasında ABD'li muhatabına ilettiği belirtilen açıklamada, "F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Akar, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye'nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkımızın ve hudutlarımızın korunmasının birinci önceliğimiz olduğunu, sınırlarımızın hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti."

Açıklamada, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda, gelecek hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara'ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:08
  1. ABD Savunma Bakanı vekili Mark Esper
  2. ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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