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S-400 parçalarının Türkiye’ye gönderildiği iddia edildi

Rusya’da yayın yapan bir haber portalı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin parçalarının yola çıktığını iddia etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
S-400 parçalarının Türkiye’ye gönderildiği iddia edildi

Rusya’da yayın yapan bir haber portalı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin parçalarının yola çıktığını iddia etti.


Sosyal medya üzerinden askeri istihbarat bilgilerini paylaşan ve açıkladığı her bilgi Rus basını için kaynak niteliğinde olan Gallifreyan Technology isimli grup, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarının dün gece gönderilmeye başlandığını iddia etti. Rus basınında da yer alan iddiaya göre, hava savunma sistemlerinin ilk parçalarının gönderiminde Rusya Uzay Kuvvetleri’nin görev üstlendiği savunuldu.


Rusya’da gece yarısı başlayan hareketlilik ile sistemlerin ilk parçalarının askeri kargo uçaklarına yüklenmeye başlandığı, yükleme işlemlerinden sonra Türkiye ile hareket saati konusunda ortak anlaşmanın ardından uçağın yola çıkacağı iddia edildi. Teslimatın deniz yolu ile gönderileceği konuşulsa da havadan yapılacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
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