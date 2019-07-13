S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci sevkıyatındaki ilk uçak indi
Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemine ilişkin ikinci partideki ilk uçak Ankara Mürted Askeri Havaalanına indi.13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemine ilişkin ikinci partideki ilk uçak Ankara Mürted Askeri Havaalanına indi.
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