S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci sevkıyatındaki ilk uçak indi Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemine ilişkin ikinci partideki ilk uçak Ankara Mürted Askeri Havaalanına indi.

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemine ilişkin ikinci partideki ilk uçak Ankara Mürted Askeri Havaalanına indi.

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