S-400 hava savunma sistemleri için 3 uçak Türkiye’ye indi

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemeleri için hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Sevkiyatta 3 dev uçak yer aldı. Son uçak da sevkiyat görevini tamamlayıp Rusya’ya dönmek üzere havalandı.

Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren ilk uçak Rus Askeri uçağı olan İlyuşin tipi dev uçak sabahın erken saatlerinde Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne iniş yaptı. 12 Temmuz 2019 tarihiyle birlikte dünyanın en iyi hava savunma sistemi S-400’lerin sevkiyatı resmi olarak başlamış oldu. Daha sonra

Antonov 124 tipi RA-76363 kodlu uçak, sevkiyatın ikinci bölümünü gerçekleştirdi.

Ankara’ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren üçüncü uçak saatler 12.30’u gösterdiğinde Ankara semalarında göründü. Yine aynı amaçla kullanılan Antonov 124 tipi RA-82013 kodlu uçak piste iniş yaptı. Ankara Mürted Askeri Üssü’ne gelen uçaklar sevkiyatlarını tamamlayarak Rusya’ya geri döndü.

Savunma Sanayii Başkanlığı konu ile ilgili, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır"açıklamasında bulundu.