S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda 8. uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne indi.
S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatı sürüyor.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda 8. uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne indi.
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