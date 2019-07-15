S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda 8. uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne indi. S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatı sürüyor.

S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda 8. uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne indi.

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