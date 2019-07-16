S 400 füzesine benzettiği maketi aracına bağlayıp 15 Temmuz zaferini kutladı Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konvoyuna aracının üzerine koyduğu S 400 maketiyle katılan vatandaşı görenler gözlerine inanamadı.

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konvoyuna aracının üzerine koyduğu S 400 maketiyle katılan vatandaşı görenler gözlerine inanamadı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3 yılında demokrasi zaferini kutlamak ve şehitleri anmak için meydanlara inen Bursalılar araçlarıyla konvoy yaparak uzun kuyruklar oluşturdu. Aracıyla zafer turu atan bir Bursalı vatandaş ise su borularından yaptığı S 400 maketini aracının üzerine bağlayarak Bursa caddelerinde tur attı. Boruların üzerine S 400 yazan aracı gören vatandaşlar o anın fotoğrafını çekmek için yarıştı. Maket S 400’leri Türk bayraklarıyla da süsleyen vatandaş uzun süre Bursa sokaklarında tur attı.

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