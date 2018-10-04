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S-300 krizi büyüyor! Rusya'yı tehdit ettiler

Rusya'nın Suriye’ye teslim ettiği S-300 füze savunma sistemlerine İsrail'den çok sert tepki geldi. İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, "Bizim hayalet uçaklarımızı tespit bile edeme" dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:27
S-300 krizi büyüyor! Rusya'yı tehdit ettiler

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi katıldığı bir radyo programında Rusya’nın geçtiğimiz hafta Suriye’ye gönderdiği orta ve kısa menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için kullanılan S-300 hava savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendi askeri alt yapılarının çok güçlü olduğunu vurgulan Hanegbi, “Bildiğiniz üzere biz dünyanın en iyi hayalet uçaklarına sahibiz. Bu grup (S-300 Savunma Füzeleri) bizim uçaklarımızı tespit bile edemez” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı bir açıklamada Suriye’de görev yapan Rus askerlerinin güvenliğini artırmak amacı ile S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı kapsamında Suriye hükümetine 49 adet ekipmanın teslim edildiğini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:27
  1. İsrail
  2. rusya
  3. S-300

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