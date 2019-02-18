0553 313 94 23

SónarLab’in programı belli oldu

Red Bull Music küratörlüğünde hazırlanan SónarLab sahnesinin programı yapılan eklemelerle en son haline geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
SónarLab’in programı belli oldu

Red Bull Music küratörlüğünde hazırlanan SónarLab sahnesinin programı yapılan eklemelerle en son haline geldi.



Modern zamanların müziğini dünyanın pek çok yerine taşıyan, 65 farklı kentte ses getiren Barselona merkezli Sónar Müzik Festivali, bu yıl Türkiye’de üçüncü kez 8-9 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Müziğin sofistike örneklerini sanatseverlere sunan Red Bull Music, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da SónarLab Sahnesi’nin kürasyonunu üstleniyor. Hem kulağa hem de göze hitap eden SónarLab sahnesi programında, elektronik ve dans müziğin en nitelikli isimleri yerini aldı.



Program detayları


Yapılan duyuruya göre SónarLab by Red Bull Music 2019 sahnesi; 8 Mart Cuma günü 20.30’da Synthwave ekibi Mind Shifter ile başlayacak. 21.20’de Red Bull Music Academy mezunlarından Tufan Demir ile devam edecek gecede saatler 23.30’u gösterdiğinde The Urban Tribe’ın kurucusu DJ Stingray sevenleriyle buluşacak. Saat 01.00’da eşsiz performansıyla sahneyi dans pistlerine çevirmekte zorlanmayan DJ Lag, saat 02.30’da house, acid, afro ve disko etkileri taşıyan setleriyle dikkat çeken Avustralyalı müzisyen HAAi ve son olarak saat 04.30’da İngiliz prodüktör Paul Woolford’un house, techno, dub ve breakbeat gibi farklı köşelerine dokunan sureti Special Request sahnede olacak.



9 Mart Cumartesi günü ise; SónarLab by Red Bull Music sahnesinde müzik, Red Bull Music Academy’nin geçen yılki Türk katılımcılarından Loradeniz ile 19.30’da başlayacak. Tan Tunçağ’ın son projesi Cava Grande’nin 20.50’de yer alacağı sahne; 21.45’te house, jungle, tekno ve ambient gibi türleri sentezleyen DJ Seinfeld ile devam edecek. Detroit tekno müziğin önemli isimlerinden, house müzik janrasında büyüleyici performanslar sergileyen Octo Octa 23.20’de, analog ve saf müziklerini canlı performansla sahneye taşıyacak olan Berlinli üçlü FJAAK ise 01.15’te sahne alacak. 02.50’de Brooklyn underground sahnesinin başarılı isimlerinden Volvox ile devam edecek gecenin kapanışını 04.50’de sahneye çıkacak olan İstanbul gece hayatının önde gelen simalarından Havantepe yapacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da 7 tanzim satış noktası daha açılıyor
    1. Bursa’da 7 tanzim satış noktası daha..
    2. DEİK, Hırvatistan Cumhurbaşkanı..
    3. Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi..
    4. STK ve kamu temsilcileri Malatya’da..
    5. Suudi Arabistan Kalaşnikof üretecek
    6. Marmara'da poyraz etkisini yitirdi
    7. "Saka ve Ergin'i kriterlerimize..
    8. Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    9. TOBB Malatya’da yeni bir okul daha..
    10. Samsunlu genç yönetmenin belgeseli..
    11. Ülkede kızamık alarmı! 136 kişi öldü
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta)..
    13. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    14. Şanlıurfa’da gençlik korosu ilk..
    15. Döviz kurları
    16. Dünyanın ilk kedi muhtarı Mersin’den..
    17. Avustralya, siber saldırıda dış..
    18. Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    19. İP'li Başkan yardımcısı ve 70 kişi..
    20. Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!