Ryan Babel'den sezon öncesi taraftara mesaj Galatasaray'ın Fulham'dan kadrosuna kattığı Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına "photoshop" ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Babel, fotoğrafına, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım." notunu ekledi.

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