Ryan Babel'den maç sonu yorumu: Aptalca konuşmak yerine...
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından ilginç bir tepki verdi.03 Eylül 2018 Pazartesi 01:20
Beşiktaş'ın Bursaspor karşısında tek golünü atan Ryan Babel, maçın ardından yayıncı kuruluşa maç değerlendirmesi yapmadı.
Karşılaşmayla ilgili soruya, ''Çok duygusal durumdayım. Aptalca bir şey söylemek yerine, bir şey söylememek daha iyi'' yanıtını veren Babel, gelecek haftalarla ilgili soruyu ise ''Bilmiyorum'' diye yanıt verdi.
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