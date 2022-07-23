Ryan Babel kimdir, nereli kaç yaşında? Ryan Babel hangi takımlarda oynadı?

Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer edildiği duyuruldu.

Ryan Babel hangi takımda oynadı?

Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi. Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı.

Ryan Babel kimdir?

Ryan Guno Babel (d. 19 Aralık 1986; Amsterdam, Hollanda), kanat mevkiinde oynayan Surinam asıllı Hollandalı millî futbolcudur. 1. Lig ekiplerinden, Eyüpspor'da forma giymektedir. Babel 19 Aralık 1986'da Bijlmermeer, Amsterdam'da dünyaya geldi. Genç yaşlarda ise futbola başladı. Ruud Gullit ve Frank Rijkaard'ı yetiştiren Hollanda'da doğdu ve bu oyuncuları idol olarak gördü. Babel futbola ise S.V Diemen'de 1992 yılında resmen başladı.1994 yılında ise Fortius takımına transfer oldu. Bu takımda hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Babel, 1998 yılında ise AFC Ajax seçmelerine katıldı. İlk turda seçmeleri geçmeyi başaran Babel, diğer turları ise geçemedi. Bir yıl boyunca kulüpsüz kalan Babel, bu süreçte çalışmalarına devam etti ve 1998 yılında ise antrenmanlara çağrıldı ve Ajax'a transfer oldu. 1999-2000 sezonunda ise D1 takımında mücadele etti. Buradan yükseldikten sonra ise sıtasıyla C1, B1 ve A1 takımlarında forma giyen Babel, ilk profesyonel kontratını ise Ocak 2004'te imzaladı.