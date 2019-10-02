Ryan Babel gelen tepkiler sonrası Instagram hesabını kapattı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Instagram hesabını kapattı.

Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere böyle bir reaksiyon gösterdi. Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu. Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.

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