Rüzgardan devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü Kayseri’de dün etkili olan rüzgar dolayısıyla devrilen ağaç, otomobilin üstüne düştü.

Kayseri’de dün etkili olan rüzgar dolayısıyla devrilen ağaç, otomobilin üstüne düştü.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kocasinan İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde rüzgara dayanamayan bir ağaç, park halindeki otomobilin üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Olay yerine gelen meraklı vatandaşlarda itfaiye ekiplerinin çalışmasını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.