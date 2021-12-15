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Korona Virüs "Rüzgar gülü" Mehmet Ceyhan, utanmadan yine konuştu
Korona Virüs

"Rüzgar gülü" Mehmet Ceyhan, utanmadan yine konuştu

Koronavirüs sürecindeki çelişkileri açıklamalarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şimdi de ‘favipiravir’ uyarısı yaparak kendisini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 11:32:00 -
"Rüzgar gülü" Mehmet Ceyhan, utanmadan yine konuştu

Koronavirüs sürecindeki çelişkileri açıklamalarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şimdi de 'favipiravir’ uyarısı yaparak gündeme gelmeye çalıştı.

Pandemi döneminde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıtan, ancak daha sonra geri adım atıp, "Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz" diyerek çark eden, Kovid-19 ilk çıktığında "Maske koruyucu değil" ifadesini kullanan, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı" diyecek kadar yön değiştiren "rüzgar gülü" Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son olarak "Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Bilim Kurulu, salgının başından beri yanlış yapıyormuş

“Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır” diyen Ceyhan, “Salgının başından beri hidroksiklorokin adlı sıtma ilacı dahil pek çok ilaç yetersiz veriye rağmen, bilim kurulunun çocuk tedavi rehberinde yer aldı. Son olarak favipiravir önerildi ve hâlâ rehberde duruyor” ifadelerini kullandı. Ceyhan, uyarılarını şu şekilde sürdürdü:

"Biz salgının başından beri çocuklara hiç bir antiviral ilaç kullanmadık. Çocuk enfeksiyon uzmanı arkadaşlar da bazı arkadaşların kullanmanız gerekir önerisine rağmen, genellikle kullanmadılar. Çünkü çocuklarda yeterli veri yoktu. Bizim ulaşamadığımız çok sayıda hekim rehbere bakarak tedavi uyguladığı için, çocuklara hala kullanıyorlar. Bir toplantıda kurul üyelerinden bir arkadaş rehberlerden çıkarıldığını, zaten rehberlere de ulaşılamadığını söyledi, ancak erişiliyor ve favipiravir de orada duruyor. Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen bu ilacın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekir."

 

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Yorumlar

Ömer

Bize aşı karşıtı yaftası vuranlara hakkımızı helal etmeyeceğiz. Yorum sansürleyen moderatör sen de bu kişilere dahilsin.
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Doğukan akkılıç

Ekmek ve yağ ile ilgilide haberler yaparsanız seviniriz bence apartilmiyor mu ekmeğin 3.5 yağın 130 olması sonuçta zengin ülkeyiz yani Almanya'nın bizi dahada kiskanmasini istiyorum bunların parası var ekmeğe bile su fiyata alıyorlar diye bizi kiskansinlar istiyorum mesele bence ekmeği 3.5 dolar yapalım yagida 130 dolar yapalım öğle Alis veriş yapalım Avrupa bizi dahada kıskansın vay ve demekki çok zenginler desinler ne derseniz TC kurucusu son peygamber Çanakkale savaşlari komutanı sayın Recep Tayyip Erdoğan hazretleri bence boyle yapmalı birde sizden ricam sayın Cumhurbaşkanı İzmir havalimanını ben yaptım demişti onunla ilgili bir belgesel hazirlarmisinibz birde ricam daha var kuetulus savaşında birde 2000 den önce sayin cumhurbakanimiz yoktu çok kötüyduk biz o zaman hangi topluma bagliydik yani tam olarak dinimiz neydi onunlada ilgili bir belgesel hazielarsaniz sevinirim tşk sayın cumhurbaskanimi iyiki var iyiki
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