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"Rüyamda annemi öldürmek için işaret aldım"

Bursa’da annesini boğarak öldüren genç son kez hakim karşısına çıktı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:01
"Rüyamda annemi öldürmek için işaret aldım"

Bursa’da annesini boğarak öldüren genç son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki savunmalarında, "Annemi öldürmek için işaret aldım" diyen genç, mahkemenin vereceği karara razı olduğunu söyledi.


Osmangazi’ye bağlı Kuruçeşme Mahallesi’nde 28 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç, tartıştığı annesi Nevin Sevinç’i eline geçirdiği örtü ve yastıkla boğarak öldürdü. Daha sonra evden çıkıp, "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, o sırada sokaktan geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eve giren polisler, Nevin Sevinç’in cansız bedenini buldu. Aykut Sevinç, emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı için annesiyle tartıştığını ileri sürerek, "Rüyamda annemi öldürmem gerektiğine dair işaret almıştım. Ben de öldürdüm" dedi.


’Uyuşturucu kullanmak’ ve ’adam yaralamak’ suçlarından sabıkası bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Sevinç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Aykut Sevinç’in yargılanması tamamlandı. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı, annesinin sanığı sürekli insanların yanında küçük düşürdüğünü, intihar eden ağabeyini ipten aldığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, annesinin yardım etmediğini, toplumdaki gibi anne-oğul arasındaki ilişkinin kopuk olduğunu belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.


Annesinin babasının ölümünden dahi kendisini sorumlu tuttuğunu belirten Aykut Sevinç, “Babam öldüğünde askerde idim. Döndüğümde annem babamın benim yüzümden öldüğünü söyledi. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Tedavi görmek istiyordum. Sigortam olmadığı için annemin maddi yönden yardım etmesini istedim. Hep beni dışladı. Annemi öldürdüğüm için pişmanım. Mahkemenin vereceği karara saygılıyım” dedi.


Mahkeme, sanık Aykut Sevinç’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:01
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