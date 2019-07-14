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Rüyadan aldığı ilhamla "15 Temmuz Türküsü"nü yazdı

Sanatçı Ali Sinanoğlu:- "Şehitlerimizden bir tanesini rüyamda gördüm. Yüksek bir sesle 'Hak için yaz' dedi. Ben de 'Yazayım ama vatan marşları yazma gibi bir yeteneğim yok' dedim ona. 'Sen Allah rızası için yaz' dedi. Rüyanın etkisinde kaldım"- "15 Temmuz Marşı var ama türküsü yok dedik ve dilden dile aktarılacak şekilde bir türkü yazdık. 15 Temmuz'un unutturulmaması adına, gençlere sevecekleri sözlerle hem gerçekliği yansıtarak böyle bir eser ortaya çıktı. Gerçekçi olabilmesi için o geceyi yaşayanlarla çekelim dedik. Gazilerimize duyuru yapalım dedik müsait olanlar geldi, 15 Temmuz Anıtı'nda çekimler yapıldı"

14 Temmuz 2019 Pazar 11:02
Rüyadan aldığı ilhamla "15 Temmuz Türküsü"nü yazdı

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Sanatçı Ali Sinanoğlu, rüyasında gördüğü şehitten ilham alarak yazdığı "15 Temmuz Türküsü"ne şehit yakınları ve gazilerle klip çekti.

Profesyonel müzik hayatına 1990'ların başında atılan Sinanoğlu, 28 Şubat sürecinde ara verdiği müzik yaşamına bu kez farklı bir misyonla geri döndü. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişiminden sonra ilk olarak "Erdoğan Marşı"nı yazan Sinanoğlu, şimdi de rüyasında gördüğü şehitten aldığı ilhamla "15 Temmuz Türküsü"nü besteledi.

Müziğe ara verdikten sonra uzun yıllar reklamcılık yaptığını belirten Sinanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ile birlikte bir zorunluluk hissettim ve Erdoğan Marşını yazdım." ifadelerini kullandı.

Gençlerin tarihi ve kültürel müzik de dinlemesi gerektiğinin altını çizen Sinanoğlu, "Gelen taleplerden dolayı büyük resme baktığımızda emperyalizm tarafından kültürel olarak da ülkemizde kültür cellatlığı yapılıyor. Keşke gençliğimiz kulaklığı taktığında tarihini öğrenip, dinini bilse, atalarını tanıyabilse. Ama sadece müzik dinliyorlar." diye konuştu.

Projenin ilham kaynağının gördüğü bir rüya olduğunu kaydeden Sinanoğlu, "Bir yol haritası izlerken nereden başlayalım biz diye düşünüyorduk zaten. Ben şehitlerimizden bir tanesini rüyamda gördüm. Yüksek bir sesle 'Hak için yaz' dedi. Ben de 'Yazayım ama vatan marşları yazma gibi bir yeteneğim yok' dedim ona. 'Sen Allah rızası için yaz' dedi. Rüyanın etkisinde kaldım. Yapımcımız Samsun Demir ile bir araya geldiğimizde Vatan Marşı yazmak istediğimi dile getirdim. Çünkü gençlerimizin buna ihtiyacı var. Al bayrağımızı anlatalım dedim. 17 yıl sonra tekrardan yazmaya başladım." şeklinde konuştu.

Sinanoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz Marşı var ama türküsü yok dedik ve dilden dile aktarılacak şekilde bir türkü yazdık. 15 Temmuz'un unutturulmaması adına, gençlere sevecekleri sözlerle hem gerçekliği yansıtarak böyle bir eser ortaya çıktı. Gerçekçi olabilmesi için o geceyi yaşayanlarla çekelim dedik. Gazilerimize duyuru yapalım dedik müsait olanlar geldi, 15 Temmuz Anıtı'nda çekimler yapıldı. Şehitlerin kabri ziyaret edildi."

Sinanoğlu, 15 Temmuz'a özel olarak hazırladıkları albümün içerisinde ayrıca her milli bayrama özel türkü bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Projenin Yapımcısı Burhan Topuz ise, "Milli birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya çalışan emperyalist güçler ve yerli işbirlikçilerinin hain darbe kalkışması karşısında milletimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kahramanlığını da destanlaştırmak adına hazırlamış olduğumuz bu besteyi Türk milletine armağan ediyoruz. Bir gece vakti ansızın namlusunu Türk halkına çeviren vatan hainlerine karşı aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacağız ve milletimize unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:02
  1. 15 Temmuz Türküsü
  2. Sanatçı Ali Sinanoğlu

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