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Yaşam Rüyada aslan görmek ne demek? Rüyada aslan görmenin tabiri...
Yaşam

Rüyada aslan görmek ne demek? Rüyada aslan görmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek neyle tabir edilir? Rüyada aslan görmenin manası nedir? Vatandaşlar rüyada aslan görmenin manasını merak ediyor. İşte rüyada aslan görmenin tabiri...

Yeniakit Publisher
2021-02-08 14:58:00 -
Rüyada aslan görmek ne demek? Rüyada aslan görmenin tabiri...

Vatandaşlar rüyada aslan görmenin anlamını merak ediyor. Rüyada aslan görmek ne demek, nasıl tabir edilir? Rüyada aslan görmenin manası nedir? İşte rüyada aslan görmenin tabiri...

Rüyada aslan görmek

Rüyada aslan görmek, saltanata, bol rızka, uzun ömre, makam, mevki, itibara işarettir. Ayrıca aslan, devlet başkanlığı anlamına da gelir.

Rüyasında aslan gören rüya sahibinin olaylar karşısında güçlü biri olmasına ve her zaman başarılı olacağına yorulur. Rüya sahibinin yüksek makamdaki bir şahıs ile güçlü bir dosluk kuracağına da işarettir.

Kirmani'ye göre, aslan görmek sultanla tabir olunur. Rüya sahibinin yüksek makamlara erişeceğine işarettir. Aslan genellikle liderlik ve insanlara yarar sağlayan güçlü ve zengin biri şeklinde de yorulur.

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