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Rüya uçağın ismi "Maçka" olacak

Türk Hava Yollarının (THY) Boeing’den sipariş ettiği "rüya uçak" olarak tabir edilen 787-9 Dreamliner tipi ilk uçağın ismi belli oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:06
Rüya uçağın ismi "Maçka" olacak

Türk Hava Yollarının (THY) Boeing’den sipariş ettiği "rüya uçak" olarak tabir edilen 787-9 Dreamliner tipi ilk uçağın ismi belli oldu.


Türk Hava Yollarının Boeing’ten teslim aldığı ’rüya uçak’ olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner"ın ilki dün filoya katılırken, şirket sosyal medyada uçağın ismini belirlemek için anket düzenledi. Göbeklitepe, Zeugma, Perge, Assos,isimlerini anketle sosyal medya hesabından soran THY’ye sosyal medyadan uçağın isminin şehit Eren Bülbül olması adına 150 binden fazla paylaşım oldu. THY, Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül’ün anısına dün filosuna dahil olan ’rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ına Eren Bülbül’ün doğduğu ilçe olan "Maçka" ismini verdi. THY’den yapılan açıklamada, "Şehit Eren Bülbül’ün anısına dün filomuza dahil olan rüya uçak olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ın ismini kahraman Eren’iminizin memleketi ’Maçka’ adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon’a, ailesiyle birlikte hep beraber Eren’i ziyaret edeceğiz" denildi.


Öte yandan kampanyaya birçok ünlü isim destek verirken, en büyük destek ise BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’dan geldi. Bayraktar, #AdıErenOlsun etiketi altında yaptığı paylaşımda, eğitimde kullanılan SİHA’lardan birine Eren’in adını verdiklerini duyurdu. BAYKAR resmi hesabından yayınlanan "Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA’lardan birine şehidimiz Eren’in adını veriyoruz. Aziz şehidimizin hatırası semalarımızda yaşayacak. #iyikivarsınEren #AdıErenOlsun" mesajını paylaşan Selçuk Bayraktar, "PKK tarafından kalleşçe şehit edilen yüksek dağların kartalı Eren.. Aziz ismini SİHA’mız semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. Semalarımızda hür ve özgür... #AdıErenOlsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:06
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