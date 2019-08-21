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Rüya gibi bir otoyolu yapanlardan Allah bin kere razı olsun

Gazetemiz okurlarından Musa Ordu, "Rüya gibi bir otoyolu yapanlardan Allah bin kere razı olsun" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:30
Rüya gibi bir otoyolu yapanlardan Allah bin kere razı olsun

Musa Ordu

Bu yazım, kamuoyu tarafından da çok iyi bilinen İstanbul – İzmir Otoyolu geçiş ücretleri ile alakalıdır. Malumlarınız olduğu üzere, İstanbul – İzmir arasındaki yolculuk süresini 8 saatten 3,5 saate indiren muhteşem otoyol tamamlanmak suretiyle geçtiğimiz günlerde çok Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmış bulunmaktadır. Böyle rüya gibi bir otoyolu yapanlardan, yaptıranlardan ve emeği geçen bütün zevattan Allah bin kere razı olsun.

Ancak, üzülerek ifade edeyim ki, kamuoyu, otoyolun iki şehir arasında ki mesafeyi, 8 saatten 3,5 saate indirmesinden ziyade, gidiş dönüş ücretlerinin çok yüksek olduğundan bahsetmektedir. Bu suretle, yapılan böyle harika bir eser, adeta gölgelenmiş bulunmaktadır. Tespit edilen ücret tarifeleri aşağıda gösterilmektedir..

İstanbul- İzmir arası, Gazi Osman Paşa Köprüsü dahil olmak üzere, sadece gidiş ücreti olarak,

1. sınıf araçlar için                             256,3 TL.

2. sınıf araçlar için                             410.-TL.

3. sınıf araçlar için                             486.- TL.

4. sınıf araçlar için                             645,8 TL. (Bu küsurat da nereden çıkıyor bilmiyorum)

5. sınıf araçlar için                             815.- TL.  tespit edilmiş bulunmaktadır.

Takdir edileceği üzere, tespit edilen bu ücretler çok yüksektir. Dünyanın birçok ülkesinde benzer otoyollardan da ciddi miktarda paralar alınmakta olduğu bilinmektedir Ancak, ehemmiyetine binaen şu hususu ifade edeyim ki, bizim vatandaşlarımızın gelir durumları nazarı itibara alındığı takdirde, tahsil edilen paralar bütçelerine büyük bir külfet yükleyecektir. Farzı muhal, her nasılsa araba sahibi olabilmiş, asgari ücretle çalışan bir vatandaşımız, yanılıp yenilip ve de heves ederek şu otoyoldan bir de ben geçeyim dediği takdirde, sadece bir defa gidiş geliş için otoyol ücreti olarak almakta olduğu asgari ücretin 4/1(ini (512,6 TL )  ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Artık günümüzde, asgari ücretle çalışan bir insan da arabanın ne işi var diyecek halimiz yoktur herhalde.

Bu husus ile alakalı olarak, hayatın içinden bir misal vermek istiyorum. Ben memleketim olan Denizli’ye mevcut yollardan 600.- TL’lik mazot ile gidip geliyorum.. Şimdi bu durumda otobanı kullanarak ayrıca niye 512,6 TL daha vereyim ki. Bu otoyolun bana kazandıracağı bir iki saatlik zaman da, benim hiçbir işime yaramaz. Esasen, mevcut bölünmüş yollarda otobandan  farksız bulunmaktadır. Bu durumda ben şahsen bu otoyoldan hiçbir zaman geçmem ve geçemem de. Zira, emekli bir memur olarak benim gelir durumum buna müsait değildir.

Öyle tahmin ediyorum ki, bu otoyolu kullananlar ancak, havadan sudan kolay para kazananlar ile parası çok olanlar olacaktır. Bu takdirde ise, otoyoldan geçen araç sayısı az olacağı için verilen geçiş garantisi sebebiyle Hazine büyük bir külfet altına girecek olup, bunun sıkıntısını da vatandaş olarak yine biz çekeceğiz demektir.

Parası çok olanlar geçecektir deyince aklıma Boğaz Köprüsünün yapıldığı 1970’li yıllar da sol kesimin köprünün yapılmasına nasıl  muhalefet ettiği aklıma geldi.. 1970’li yılların başında büyük bir heyecan ile köprü inşaatı devam ederken, muhalefet, köprünün yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor, bu köprüden ancak zenginlerin geçeceğini iddia ediyorlardı.. Hatta öyle ki, bu köprü yerine Zap Suyu’nun üzerine köprü yapılmasını talep ediyorlardı.

Yaşım itibariyle, o günleri çok iyi hatırlıyorum. 1970’li yıllarda İstanbul’da bir senatör için Senato ara seçimi yapılacaktı. Bu seçimde Adalet Partisi’nin adayı, 12 Mart döneminin meşhur Sıkı Yönetim Mahkemeleri Baş Savcısı Faruk Türün, CHP’nin adayı ise, Besim Üstünel idi. Yapılan seçim çalışmalarında Faruk Türün, memlekete kazandırılacak eserlerden, köprünün faydalarından  bahsederken, Besim Üstünel ise, İstanbul Halkına sadece köprü karşıtı propaganda ile köprünün bir işe yaramayacağından, bu köprüden yalnız  zenginlerin geçeceğini anlatıyordu. Bu durumu o günleri yaşayanların çok iyi hatırlayacağını zannediyorum.  O günlerde bütün İstanbul sokakları Köprüye Hayır afişleri ile donatılmıştı. Yapılan seçim neticesinde, CHP’nin adayı Besim Üstünel, AP’nin Adayı Faruk Türün’den 600.000  oy fazla almak suretiyle İstanbul’dan senatör seçilmişti.

Köprü tamamlanıp hizmete açıldıktan sonra sol kesimin iddia ettiği gibi köprüden sadece zenginler değil, her sınıftan bütün insanlar geçmeye başlamıştır. Bilindiği üzere, daha sonra muhalif kesimin bütün itirazlarına rağmen, Allah’ın izniyle 2. Köprü, 3. Köprü, AVRASYA Tüneli ve MARMARAY da yapıldı. İlk günlerde MARMARAY’dan asla geçmem diyenler ve açılış merasimine iştirak etmeyenler dahi, bugün sesiz sedasız geçmeye devam etmektedirler.

Yukarıda yazdıklarımı şunun için anlatma ihtiyacı duydum. 1970’li yıllarda muhalefetin, yapılan köprüden sadece zenginler geçecek iddiası Allah’a şükürler olsun ki, tutmadı.  Fakat şunu ifade edeyim ki, bu defa muhalefetin böyle bir iddiası olmamakla beraber, İstanbul – İzmir otoyolu geçiş ücretlerinin çok yüksek olduğu hususu daha ziyade iktidara yakın köşe yazarları tarafından gündeme getirilerek tenkit konusu yapılmaktadır. Öyle tahmin ediyorum ki, geçiş ücretlerinin çok yüksek tespit edilmesi muhalefet kesimini ziyadesiyle memnun etmiş bulunmaktadır. Nasıl memnun etmesin ki, AK PARTİ  Hükümeti memlekete muhteşem eserler kazandırırken,  oyunu artıracağı yerde, üzülerek ifade edeyim ki, oy kaybına uğramaktadır. Bunun en bariz örneği, geçtiğimiz aylarda yapılan Mahalli Seçimler de, İstanbul ve İzmir seçimlerinin açık bir farkla kaybedilmiş olmasıdır.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:30
  1. Denizli
  2. Musa Ordu
  3. İstanbul – İzmir Otoyolu geçiş ücretleri
  4. otoyol
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Gazi Osman Paşa Köprüsü
  7. asgari ücret
  8. memur
  9. Hazine
  10. Boğaz Köprüsü
  11. Zap Suyu
  12. Senato
  13. Adalet Partisi
  14. 12 Mart dönemi
  15. Sıkı Yönetim Mahkemeleri Baş Savcısı Faruk Türün
  16. CHP
  17. Besim Üstünel
  18. 3. Köprü
  19. AVRASYA Tüneli
  20. MARMARAY

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