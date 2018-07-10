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Rutin diş hekimi kontrolünün avantajları nelerdir?

Diş hekimi Hamza Keskin, rutin diş hekimi kontrolü avantajlarından bahsetti.

10 Temmuz 2018 Salı 20:23
Rutin diş hekimi kontrolünün avantajları nelerdir?

NEDEN 6 AYDA 1 KONTROL?

Diş hekimi Hamza Keskin, düzenli diş kontrolü için şu ifadeleri kullandı: “Dişlerimde ne ağrı ve ne sızlama var düzenli olarak fırçalıyorum “deseniz bile dişleriniz çürüyebilir. Bu çürükler başlangıçtan itibaren 3-6 ay içinde dolgu yapılacak hale gelir ve çürüklere dolgu işlemi ile müdahale edilmez ise ağrı ve sızı başlayacaktır. Ağrılı ve sızılı işinize hemen müdahale edilmez ise kanal tedavisi yapılması gerekecek ve bu işlemde uzun süre ertelenirse dişiniz çekilmek zorunda kalacaktır.

Düzenli olarak yapılan kontroller, başlayan bir erken dönem çürüğüne müdahale edilmesini sağlar. Böylece size daha ağrı vermeden, dişinizi tedavi ettirmiş olursunuz. Beklediğiniz zaman kanal tedavisi gerektirip ağrı yapabilecek, yüzünüzü şişirebilecek bir diş, 6 ayda 1 düzenli olarak yapılan bir diş hekimi kontrolü ile dolgu ile kurtulabilir. Çekilip yerine köprü ya da implant gerektirecek bir diş, rutin kontroller sayesinde ağızda tutulabilir ve en sağlıklı tedavi yapılmış olup paranız da cebinizde kalır.

6 ayda 1 yapılan düzenli kontrollerde bakteri plağı ya da diş taşı olup olmadığı da kontrol edilir. Bakteri plağı, yapışkan şeffaf bir tabakadır temizlenmezse sertleşip diş taşına dönüşebilir ve diş taşı fırçalama ve diş ipi kullanımı ile temizlenmez. Düzenli olarak diş taşı temizliği yapılmaz ise diş etiniz sağlığını kaybeder ve diş eti çekilmesi gibi sağlıksız ve estetik durmayan durumlar meydana gelebilir.

Anlatmaya çalıştığım durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız siz de 6 ayda 1 diş doktorunuza kontrole gitmeyi unutmayın.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:23
  1. Ağrı
  2. Diş hekimi Hamza Keskin
  3. diş sağlığı

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