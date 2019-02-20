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Rus ekonomisi için korkutan uyarı! "Yeni 'şoklar' yaşanabilir"

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ABD’nin yeni olası yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinde yeni "şoklar" meydana gelebileceği konusunda uyardı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:14
Rus ekonomisi için korkutan uyarı! "Yeni 'şoklar' yaşanabilir"

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin  Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin, ABD’nin mevcut yaptırımlarına uyum sağladığını  belirten Kudrin, "Maalesef, yeni olası yaptırımlar yeni şokları tetikleyecek ve  yeni uyum çabaları gerektirecek." dedi.

"Yetersiz kalıyoruz"

Kudrin, ABD’nin yaptırımları nedeniyle Rusya’nın zorluklar yaşadığına  işaret ederek, "Geçen yıl Rus şirketlere yönelik yaptırımlar, yalnızca piyasayı  değil yatırımcı hissiyatını da önemli ölçüde etkiledi. Bu şok edici bir etki  değildi, ancak yatırımlar ve ekonomik büyüme açısından yetersiz kalıyoruz. Büyüme  oranlarını küresel ortalamanın üzerine çıkarmak için belirlediğimiz hedeflere  ulaşmak zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus bankacılık, enerji sektörü ve Rusya’nın devlet borçlarını hedef  alan yeni yaptırımlarla ilgili tasarı geçen hafta ABD Senatosuna sunulmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:14
  1. EKONOMİ
  2. Aleksey Kudrin

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