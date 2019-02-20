Rus ekonomisi için korkutan uyarı! "Yeni 'şoklar' yaşanabilir" Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ABD’nin yeni olası yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinde yeni "şoklar" meydana gelebileceği konusunda uyardı.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus ekonomisinin, ABD’nin mevcut yaptırımlarına uyum sağladığını belirten Kudrin, "Maalesef, yeni olası yaptırımlar yeni şokları tetikleyecek ve yeni uyum çabaları gerektirecek." dedi. "Yetersiz kalıyoruz" Kudrin, ABD’nin yaptırımları nedeniyle Rusya’nın zorluklar yaşadığına işaret ederek, "Geçen yıl Rus şirketlere yönelik yaptırımlar, yalnızca piyasayı değil yatırımcı hissiyatını da önemli ölçüde etkiledi. Bu şok edici bir etki değildi, ancak yatırımlar ve ekonomik büyüme açısından yetersiz kalıyoruz. Büyüme oranlarını küresel ortalamanın üzerine çıkarmak için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu. Rus bankacılık, enerji sektörü ve Rusya’nın devlet borçlarını hedef alan yeni yaptırımlarla ilgili tasarı geçen hafta ABD Senatosuna sunulmuştu.

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