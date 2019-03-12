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Savaş kapıya dayandı! Rusya'ya yaptırım kararı onaylandı

Fransa'da toplanan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya yönelik kararını onayladı.

12 Mart 2019 Salı 17:37
Savaş kapıya dayandı! Rusya'ya yaptırım kararı onaylandı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya yönelik kararı onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde AB'nin bu ülkeye yaptırım uygulamasına izin veren kararı oyladı.

AP üyelerince 163 "hayır" ve 89 "çekimser" oya karşı 402 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlaması gerektiği" belirtildi.

Kararda, 2015'ten bu yana Rusya'nın Suriye'deki operasyonları, Libya veya Afrikalı ülkelerin iç meselelerine karışması ve Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması gibi birçok konu AB ile Rusya arasındaki gerilimi artırdığı kaydedildi.

Yaptırımların Rusya tarafından oluşturulan tehditlerle orantılı şekilde uygulanması gerektiği bildirilen kararda, AB'nin Rusya ile ortaklık ve iş birliği anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı tam olarak yerine getirdiği takdirde Rusya ile AB arasında daha yakın ilişkilerin oluşabileceğine dikkati çekildi.

Rusya'nın Kuzey Kore, İran, Venezuela veya Suriye'ye destek vermesinden endişe duyulduğu belirtilen kararda, Prespa Anlaşması'na karşı çıkan ülkeleri desteklemesinden üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Kararda, ayrıca Rusya'nın, AB ile üye ülkeler arasındaki gerginliği artırmayı hedefleyen siber saldırıları ve yanlış bilgilendirme kampanyaları kınandı.

AB, geçen haziranda, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatmaya karar vermişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:37
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. Avrupa Birliği
  3. Rusya

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