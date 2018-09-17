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Ukrayna, Rusya ile olan 'Dostluk Anlaşması'nı sonlandırdı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile aralarında bulunan 'Dostluk, İş Birliği ve Ortaklık Anlaşması'nın sonlandırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:15
Ukrayna, Rusya ile olan 'Dostluk Anlaşması'nı sonlandırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Ukrayna ve Rusya arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması"nın sonlandırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Poroşenko tarafından imzalanan ve Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan kararnameyle, Ukrayna ve Rusya arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması sonlandırıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, kararnamenin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından söz konusu anlaşmanın uzatılmamasına yönelik 6 Eylül 2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda imzalandığı kaydedildi.

Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda "stratejik ortak" olarak tanımlıyordu.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:15
  1. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
  2. Ukrayna ve Rusya arasında Dostluk
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  4. Ukrayna Devlet Başkanlığı
  5. Ukrayna
  6. Rusya

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