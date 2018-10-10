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Rusya'ya şok: İade edildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te oy hakkı elinden alındığı için AKPM'ye heyet göndermeyen Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne geri dönüş hamlesi olarak görülen karar tasarısını komisyona iade etti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:39
Rusya'ya şok: İade edildi

Strazburg'da devam eden AKPM Genel Kurulunda, yetki ve oy verme hakkı bakımından parlamentodaki karar sürecinin güçlendirilmesi konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.

AKPM'nin işleyiş biçimi ve kurallarının güncellenmesi amaçlanan fakat daha çok Rusya'nın taleplerini içerdiği iddiasıyla Genel Kurul'da hararetli tartışmalara neden olan Belçikalı Parlamenter Petra De Sutter'in hazırladığı rapor ve karar tasarısı, oylamaya sunulmadan Kurumsal İşler ve Dokunulmazlıklar Komisyonu'na geri gönderildi.

Geri dönecek beklentisi

79'a karşı 99 üyenin oyuyla komisyona geri gönderilen tasarıda yer alan, ulusal heyetlerin temsil yetkileri, yaptırımların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı veya Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçimleri dışında tutulması gibi düzenlemeler nedeniyle, Rusya'nın ocak ayında AKPM'ye geri döneceği beklentisi bulunuyordu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle AKPM'deki Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.
2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, Konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali mevcut.

 

Aleyhinde görüş

 

Tasarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında özellikle İngiliz ve Ukraynalı parlamenterler Rusya aleyhinde görüş bildirdi. İngiliz ve Ukraynalı parlamenterler, 47 ülkeden parlamenterlerin bir araya geldiği AKPM ve 800 milyondan fazla kişiye hitap eden Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın şantajlarına boyun eğmemesi çağrısında bulundu.

Karar tasarısında, Rusya'nın dile getirdiği, Avrupa Konseyi organlarından atılma, oy hakkının elinden alınması veya yaptırım uygulanması gibi konular zorlaştırılıyordu. Özellikle Ukrayna ve İngiliz heyetlerinin aleyhte kulis faaliyetinde bulunması sonrası tasarının yeterli oyu alarak parlamentodan geçemeyeceğinin belli olduğu ve bu nedenle geri çekildiği belirtiliyor. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 06:39
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