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Rusya'ya nükleer füze atmanın bedeli ne olur?

1962 yılında ABD ve Sovyetler Birliği arasında çıkan Küba füze kriziyle ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

17 Nisan 2018 Salı 13:33
Rusya'ya nükleer füze atmanın bedeli ne olur?

1962 yılında ABD ve Sovyetler Birliği arasında patlak veren Küba füze kriziyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Rus resmi televizyon kanalı Rossiya'ya konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, günümüzde Ortadoğu'da yaşananların Küba füze krizinden farklı olduğunu belirtti. Nebenzya, "Küba füze krizinin tekrarlanmasını arzu etmiyorum. Küba füze krizi son anda (savaş olasılığı) önlendi" dedi.

 "600 BİN ABD VATANDAŞI HAYATINI KAYBEDER"

Mygazete sitesinde Fuad Safarov’un haberine göre, bir Amerikan gazetesinde okuduğu makaleye atıfta bulunan Rus diplomat, "Makalede ABD 35. Başkanı John F. Kennedy'in nasıl karar aldığı anlatılıyordu. Kennedy kendi generallerini yanına çağırarak şunu soruyor: Bir nükleer saldırıyla Sovyetler Birliği'ni yok edebilir miyiz? Generaller 'evet' diyor. Kennedy soruyor: Bunun bize bedeli ne olur? Generaller: 600 bin ABD vatandaşı hayatını kaybeder. Bunun üzerine Kennedy şunu diyor: Hayır, böyle bir şeye karar veremem. Bu da Küba füze krizinin çözümü bağlamında başlangıç oldu" diye Kennedy'in Sovyetler'e yönelik olası nükleer saldırıdan neden vazgeçtiğini anlattı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:33
  1. John F. Kennedy
  2. nükleer füze

YORUM YAZ

  • Ömer GençÖmer Genç2 sa önce
    Tam palavra 600bine karşı tüm ülke yok edilecek oda hayir diyecek.Bunun asıl adı yemedi olmalı.
  • halil45halil453 sa önce
    600 bin az abd nin ozamanki nüfüsü 200 milyondu, 600 bin mini rakam
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