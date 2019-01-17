AB'den Rusya'ya çağrı: İvedilikle ve şartsız serbest bırakın Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemide bulunan 24 askeri personeli tutuklamasına ilişkin AB'den askerlerin ivedilikle ve şartsız serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna askerlerinin ivedilikle ve şartsız serbest bırakılması çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Rusya'nın tutukladığı 24 Ukraynalı askeri, ivedilikle ve şartsız olarak serbest bırakmasını ve askerlerin yasal temsillerinin ve konsolosluk yetkilileriyle iletişiminin kısıtlanmamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Tutukluluk süreleri 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı Açıklamada, AB, Rusya'nın Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nde güvenli geçişi sağlaması uyarısını da yineledi. Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde görevli 24 askeri personelin tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.