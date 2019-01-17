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AB'den Rusya'ya çağrı: İvedilikle ve şartsız serbest bırakın

Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemide bulunan 24 askeri personeli tutuklamasına ilişkin AB'den askerlerin ivedilikle ve şartsız serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:02
AB'den Rusya'ya çağrı: İvedilikle ve şartsız serbest bırakın

Avrupa Birliği (AB), Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna askerlerinin ivedilikle ve şartsız serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Rusya'nın tutukladığı 24 Ukraynalı askeri, ivedilikle ve şartsız olarak serbest bırakmasını ve askerlerin yasal temsillerinin ve konsolosluk yetkilileriyle iletişiminin kısıtlanmamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutukluluk süreleri 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı

Açıklamada, AB, Rusya'nın Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nde güvenli geçişi sağlaması uyarısını da yineledi.

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde görevli 24 askeri personelin tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzatmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:02
  1. Avrupa Birliği (AB)
  2. Kerç Boğazı
  3. Ukrayna askerleri
  4. AB Komisyonu Sözcülüğü
  5. Azak Denizi
  6. Rusya
  7. Karadeniz

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    esasında rusya serbest bırakmalıdır askerleri

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