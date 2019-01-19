0553 313 94 23

Ukrayna Rusya ile yaptığı 49 anlaşmayı iptal etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Rusya ile yapılan 49 anlaşmanın feshedildiğini söyleyerek, 50'ye yakın anlaşmanın daha feshedilmesi için çalışma halinde olduklarını söyledi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:46
Ukrayna Rusya ile yaptığı 49 anlaşmayı iptal etti

Ukrinform haber ajansına göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında geçen yılın değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmalar iptal

Ukrayna'nın Rusya ile arasında önceden yaptığı pek çok anlaşmayı feshettiklerini belirten Klimkin, "Rusya Federasyonu ile 2'si devletler arası, 25'i hükümetler arası, 19'u kurumlar arası, 3'ü de bölgesel olmak üzere toplam 49 anlaşma feshedildi. Şimdi yaklaşık 50 anlaşmanın daha feshedilmesi üzerinde çalışılıyor." şeklinde konuştu.

Anlaşmaların feshinin hukuki temelde yapıldığını savunan Klimkin, "Bizim prensibimiz çok basit. Rusya ile savaştan önceki gibi yaşayamayız. Vatandaşlarımızın çıkarlarına yönelik bir yönetim gerçekleştireceğiz. Çünkü onları tehdit altında bırakamayız. Ancak bu çok tutarlı bir şekilde ve net bir stratejik yaklaşım temelinde yapılacak." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:46
  1. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Hamas ile takas yolunda
    1. İsrail Hamas ile takas yolunda
    2. Karlıova'da ilçe merkezine çığ düştü
    3. Seyir halindeki otomobil alev topuna..
    4. Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu..
    5. Mehmet Şimşek'ten sert tepki: Etik değil
    6. Toç Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    7. Gökçek'in en büyük hayali... Tarih..
    8. Rusya'ya kötü haber! 49 anlaşma..
    9. ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon..
    10. İlaçla uyutulan kişilerin parasının..
    11. Suriyeliler, kaderine terk edilen..
    12. Ronaldo ve Xabi yargı karşısına çıkacak
    13. Mardin'de "Seçim Bölge Güvenlik..
    14. Vali Şahin 15 Temmuz gazi ve..
    15. AK Parti'den anket hamlesi! Erdoğan..
    16. Kadın terörist örgütün bitmek üzere..
    17. 154 metrelik ABD gemisi Boğaz'dan geçti
    18. Lüks cipin direksiyonunda kafasına..
    19. Ankapark 25 Mart'ta açılacak
    20. Askerlik ne zaman düşecek 2019 son..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!
    Araştırma şirketinin başkanından iddia: Partinin adı değişecek, Abdullah Gül başa geçecek!

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı