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Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 78 arttı

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ayakkabı ihracatı 2018'de bir önceki yıla yüzde 78 artarak 132 milyon dolara ulaştı- Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar:- "2018'i ayakkabı sektörü olarak iyi kapattık. 2019'da da ayakkabı ihracatının 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını umuyoruz"

01 Şubat 2019 Cuma 11:01
Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 78 arttı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'den Rusya'ya yapılan ayakkabı ihracatı 2017'ye göre yüzde 78 artışla 132 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatı 2018'de 1,6 milyar dolara ulaştı.

Sektörde en büyük paya sahip ayakkabıda 2017'de 768 milyon dolar olan ihracat 2018'de yüzde 15 artışla 888 milyon dolara yükseldi.

Ayakkabı ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'ya ayakkabı ihracatı 74 milyon dolardan 2018'de yüzde 78 artışla 132 milyon dolara çıktı.

Böylece, Türkiye'nin ihraç ettiği yaklaşık 6 ayakkabıdan biri Rusya'ya gitti.

Ayakkabı ihracatında Rusya'yı 83 milyon dolarla Irak ve 61 milyon dolarla Almanya izledi.

- Hedef 1,5 milyar dolar

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçak krizi sonrası düşüşe geçen Rusya pazarının diğer ürünlerde olduğu gibi ayakkabıda da toparlandığını söyledi.

Rusya'ya olan ihracat artışının devam etmesini beklediklerini belirten Zandar, "2018'i ayakkabı sektörü olarak iyi kapattık. 2019'da da ayakkabı ihracatının 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını umuyoruz." dedi.

Rusya pazarının yanı sıra, diğer pazarlarda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Zandar, şunları kaydetti:

"Güney Kore, Türkiye'den ciddi miktarda bitmiş deri almaya başladı. Bitmiş deri alması demek Türkiye'ye bir ilgi olduğunu gösteriyor. Biz de bunu araştırmaya karar verdik. Mart ayında Hong Kong'da düzenlenecek deri fuarı sonrasında İstanbul İhracatçı Birliklerinden de bir heyetle inceleme gezisi organize etmeyi planlıyoruz. Amacımız Güney Kore piyasasını daha iyi tanımak."

- İstanbul Rusya'ya, İzmir Avrupa'ya

Ayakkabı ihracatında tasarımın çok önemli olduğuna değinen Zandar, ürün gamı açısından çok zengin olan Türkiye'nin tasarım konusunda ise kendisini geliştirdiğine işaret etti.

Ayakkabıda İzmir'deki firmaların genelde Avrupa odaklı koleksiyonlar üzerine çalıştığını, İstanbul'un ise Rusya ve Ortadoğu pazarlarında iddialı olduğunu kaydeden Zandar, sektörün alternatif pazarlara girmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

İhracatın mevsimlerden doğrudan etkilendiğine belirten Zandar, "Kış çok güzel geçiyor. Avrupa genelinde de Türkiye'de de çok yağışlı, soğuk bir kış yaşıyoruz. Mevsimleri dolu dolu yaşadığımız sürece satışlarımız da artan trendle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.




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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:01
  1. AYAKKABI
  2. Dolar
  3. Erkan Zandar
  4. İhracat
  5. Pazar
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