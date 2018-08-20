0553 313 94 23

Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120 yükseldi

Türkiye'nin Rusya'ya ayakkabıihracatı ocak-temmuz döneminde yüzde 120 yükselerek 91 milyon 707 bin dolara ulaştı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:15
Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120 yükseldi

Türkiye'nin ayakkabıihracatında ilk sırada yer alan Rusya'ya 2018'in Ocak-Temmuz döneminde 91 milyon 707 bin dolarlık ayakkabı ihraç edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk deri sektörü, 2018 yılının Ocak -Temmuz döneminde Rusya'dan yüzde 64'lük ihracat artışla 144 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Rusya’ya deri ürünleri ihracatında ilk sırada ise ayakkabı yer aldı. Türkiye'nin Rusya'ya ayakkabı ihracatı geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 120'lik artışla 91 milyon 707 bin dolara ulaştı.

Hedef 250 milyon dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, ihracatı artırmak için dünyanın her yerindeki fuarlara katılmaya gayret ettiklerini belirtti.

Rusya'nın deri ürünleri ihracatında geleneksel pazar olduğunu kaydeden Zandar, "Rusya'ya bu yılın sonunda 250 milyon dolarlık bir ihracatı yakalamak istiyoruz. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri ihracat rakamlarımıza yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda unutulmadı!
    1. Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda..
    2. ABD'den o ülkelere sert suçlama!..
    3. Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!
    4. Hırsız Brunson ile ilgili AK Parti'li..
    5. TFF'den Kurban Bayramı mesajı!
    6. Emekli ikramiyesini devlete geri verdi
    7. AK Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!
    8. Destici'den Büyükelçilik saldırısına..
    9. Samsun'da meydan savaşı! 100 kişi..
    10. Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe çıkışı:..
    11. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120..
    12. Kurban pazarında arefe kalabalığı
    13. Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan..
    14. Video hazırlandı! Bakanlıktan..
    15. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen..
    16. Ronaldo'suz ilk maçına çıkan Real..
    17. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı..
    18. Mehmet Demirkol: Türkiye'deki gelmiş..
    19. Meteoroloji'den 5 il için sağanak..
    20. Trabzonspor’un yeni transferi imzayı..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!