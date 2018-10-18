Rusya'ya ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, saat 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, ilginç görüntüler çıkmasına sebep oldu.

Savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yolculuğuna devam etti.