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Dünya Rusya'ya ait helikopter düşürüldü
Dünya

Rusya'ya ait helikopter düşürüldü

Rusya’ya ait bir helikopterin, Ermenistan’dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:52:00 - 2020-11-09 21:32:39
Rusya'ya ait helikopter düşürüldü

Rusya'ya ait bir helikopterin, Ermenistan'dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü iddia edildi..

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sistemi tarafından vurulduğu belirtildi.

Mürettebatta 2 ölü, 1 yaralı

Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Azerbaycan'dan açıklama: Yanlışlıkla düşürdük

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'ya ait Mi-24 helikopteri Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürüldü" açıklamasını yaptı.

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