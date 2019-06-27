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Rusya'nın "yenilmez" silahları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:- "Hipersonik füze sistemi 'Kinjal', lazer sistemi 'Peresvet', kıtalararası balistik füze 'Sarmat', 'Poseidon' insansız denizaltı, nükleer enerjiyle çalışan sınırsız menzilli seyir füzesi 'Burevestnik' ve diğer modern teknolojiler önümüzdeki yıllarda orduya girecek"

27 Haziran 2019 Perşembe 18:10
Rusya'nın "yenilmez" silahları

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının, Rus ordusuna gelecek yıllarda kazandırılacağını bildirdi.

Putin, Kremlin Sarayı'nda askeri okul mezunları için düzenlenen törende konuştu.

Rusya'nın savunma kapasitesinin ve silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi çalışmalarının önemine değinen Putin, ordunun ve donanmanın yeniden teçhizatının gelişmiş silahlarla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Putin, Rusya'nın "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının gelecek yıllarda orduya kazandırılacağı bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

"Hipersonik füze sistemi 'Kinjal', lazer sistemi 'Peresvet', kıtalararası balistik füze 'Sarmat', 'Poseidon' insansız denizaltı, nükleer enerjiyle çalışan sınırsız menzilli seyir füzesi 'Burevestnik' ve diğer modern teknolojiler önümüzdeki yıllarda orduya girecek."

Yüz binlerce işçi, mühendis ve tasarımcının emeği olan bu silahların, güvenli ve yetenekli ellerde bulunması gerektiğini ifade eden Putin, yeni mezun askerlerin bu silahları mükemmel şekilde kullanmasının görevi olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl martta Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:10
  1. Rus ordusu
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Rusya'nın "yenilmez" silahları

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