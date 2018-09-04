Rusya'nın vurduğu İdlib'deki bilanço belli oldu!
Rusya'nın kadın-çocuk ayırt etmeden saldırı düzenlediği İdlib'de bilanço belli oldu. Kente düzenlenen hava saldırısında 5'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.04 Eylül 2018 Salı 20:19
Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısının ardından 10 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya tarafından İdlib'e 22 günün ardından hava saldırısı düzenlenmişti. Hava saldırısında aralarında 5 çocuğun bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.
5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yerel bilgilere göre, Rusya Hava Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentindeki El Cenudiye, Kafr Dariyan bölgelerini vurdu. Cisr eş-Şuğur ilçesinde ise 5 çocuğun ölümüne neden oldu. Rusya Hava Kuvvetleri, Muhambal kasabasındaki hava saldırısında ise 5 kişiyi yaraladı.
Öte yandan, Rusya'nın İdlib'e yönelik hava saldırısının 40'a yükseldiği kaydedildi.
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