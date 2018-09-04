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Rusya'nın vurduğu İdlib'deki bilanço belli oldu!

Rusya'nın kadın-çocuk ayırt etmeden saldırı düzenlediği İdlib'de bilanço belli oldu. Kente düzenlenen hava saldırısında 5'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

04 Eylül 2018 Salı 20:19
Rusya'nın vurduğu İdlib'deki bilanço belli oldu!

Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısının ardından 10 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya tarafından İdlib'e 22 günün ardından hava saldırısı düzenlenmişti. Hava saldırısında aralarında 5 çocuğun bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yerel bilgilere göre, Rusya Hava Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentindeki El Cenudiye, Kafr Dariyan bölgelerini vurdu. Cisr eş-Şuğur ilçesinde ise 5 çocuğun ölümüne neden oldu. Rusya Hava Kuvvetleri, Muhambal kasabasındaki hava saldırısında ise 5 kişiyi yaraladı.

Öte yandan, Rusya'nın İdlib'e yönelik hava saldırısının 40'a yükseldiği kaydedildi. 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:19
  1. Suriye
  2. Rusya
  3. İdlib

YORUM YAZ

  • şahitşahit13 dk önce
    'islam ülkesi olsun yeter ki, bir biz vuralım bir siz vurun, sonuçta vurma fiilinin maliyetini paylaşmış, uluslararası vitrinde masumlaşmış oluruz,' diyen, egemen güçlerin saltanatı altında inleyen, islam dünyası...uyuyanlara, kendini uyanık sananlara, uyutanlara, gerçekleri bir şekil örtmeyi meslek edinenlere, işine gelmediğinde susarak şeytana destek verenlere, yazıklar yazıklar yazıklar olsun...Yaşasın halklarının egemenliği için mücadeleden asla vaz geçmeyenler...
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