Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne saldırı Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne başarısız bir saldırı girişimi yapıldığını duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne başarısız bir saldırı girişimi yapıldığını duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Hmeymim Hava Üssü’ne bölgedeki silahlı gruplar tarafından saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Kal’at el-Mudik ve Bab Atika yakınlarında mevzilenmiş bazı grupların Rusya’ya ait helikopterleri düşürmeye çalıştığını ama girişimin engellendiğini belirten Kupçişin, olay sırasında hiçbir askerin yaralanmadığını aktardı. Kupçişin saldırı sonucu askeri üssünde herhangi bir şekilde zarar görmediğini belirtti.

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